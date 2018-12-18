شاهد: قطر تحتفل بالعيد الوطني تحت شعار "قطر ستبقى حرة"

احتفلت قطر، اليوم، بذكرى اليوم الوطني للدولة بإقامة عرض عسكري على كورنيش الدوحة، حضره أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى جانب الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

التفاصيل: احتفال هذا العام جاء تحت شعاري "فيا طالما قد زيّنتها أفعالنا" و"قطر ستبقى حرة".

عرض "المسير الوطني" شهده الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد، والأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وعدد من الشيوخ والوزراء وضيوف البلاد، وأعضاء مجلس الشورى، ورؤساء البعثات الدبلوماسية، إضافة إلى جمهور غفير من المواطنين والمقيمين. أهنئ أهل قطر مواطنين ومقيمين باليوم الوطني .. وأدعو الله أن يديم على بلدنا نعمه العظيمة في الأمن والأمان والاستقرار، وأن يحقق تطلعات شعبنا إلى مزيد من القوة والعزة والازدهار. وكل عام وأنتم بخير. — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) December 18, 2018 حضر العرض العسكري أيضا كل من وزير الدفاع الوطني التونسي، وخلوصي آكار وزير الدفاع التركي، والفريق أول قمر جاويد باجوا، رئيس أركان الجيش الباكستاني، والفريق أول جوزيف جاستيلا، قائد القوات الجوية المركزية الأمريكية بقاعدة العديد، والفريق الركن الشيخ عبدالله النواف الصباح نائب رئيس الأركان العامة بالكويت.

من الحضور أيضا الفريق جيوفاني نيستري، القائد العام لسلاح الشرطة العسكرية الإيطالية، والفريق جو ستيورات أثا، نائب قائد سلاح الجو الملكي البريطاني، والجنرال آرثر دينارو، قائد كلية ساندهيرست العسكرية الملكية.

العرض بدأ بعزف النشيد الوطني، ثم تليت آيات من الذكر الحكيم، بعدها تم إطلاق ثماني عشرة طلقة مدفعية احتفاء باليوم الوطني للدولة.

عرض "المسير الوطني" بدأ بالعرض الجوي بأنواع متعددة من الطائرات الحربية المقاتلة والعمودية والنقل الجوي وطائرات الشحن والطائرات الاستعراضية، ثم دخلت آليات القوات المسلحة من المدرعات والدبابات ومنظومات الدفاع الجوي وآليات الشرطة العسكرية وآليات مكافحة الإرهاب ومنظومات الاتصالات العسكرية والحرب الإلكترونية.

بعد ذلك بدأ العرض البحري من زوارق البحث والإنقاذ والقطع البحرية السريعة والسفن والزوارق القتالية مع نزول المظليين حاملين علم الدولة. العرض العسكري لآليات مكافحة الإرهاب في احتفالات #اليوم_الوطني_القطري #المسير_الوطني#قطر_18_ديسمبر pic.twitter.com/ZdvhEWF2sI — أخبار قطر (@AlArabNewsPaper) December 18, 2018 بعد العرض البحري دخلت مشاة القوات المسلحة يتقدمهم طابور حملة العلم ومن ثم طابور القوات البرية وطابور القوات الجوية، وطابور القوات البحرية وآليات حاملة الجنود والشرطة العسكرية وقوة الإسناد العامة والحرس الأميري مع دخول الآليات والمدرعات. عرض قوات مكافحة الإرهاب البحري والقرصنة ضمن عروض #المسير_الوطني#قطر_ستبقى_حرة #١٨_ديسمبر #فيا_طالما_قد_زينتها_أفعالنا pic.twitter.com/7m1uht98zx — أخبار قطر (@AlArabNewsPaper) December 18, 2018 ثم بدأت فرق وزارة الداخلية والدفاع المدني باستعراضها مع الآليات من طابور أمن المنشآت وطابور الشرطة النسائية والشرطة العسكرية وقوات الفزعة تزامنا مع نزول المظليين التابعين لقوة الأمن الداخلي (لخويا) ثم دخول استعراض قوة الأمن الداخلي مع الآليات والفصائل العسكرية المختلفة.

اختتم العرض بدخول مجموعة من الأطفال بالزي العسكري ومجموعة الخيالة والهجانة. أمير قطر أصدر الأحد الماضي، أمرا بالعفو عن عدد من السجناء، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني، كما أعلن الديوان الأميري عن عطلة رسمية، اليوم الثلاثاء، للمناسبة.

محرك البحث الشهير "غوغل" احتفل، اليوم، باليوم الوطني لقطر؛ حيث قام بوضع علم قطر فوق كلمة "غوغل" على واجهة البحث الرئيسية. خلفيات: القطريون يحتفلون في الثامن عشر من ديسمبر/كانون الأول من كل عام بذكرى تأسيس الدولة على يد الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني في العام 1878.

الاحتفال باليوم الوطني يكتسب هذا العام أهمية خاصة في قطر، كونه يأتي وسط تحديات كبرى واجهتها الدوحة بقوة منذ بدء حصار فرضته عليها دول عربية شقيقة في يونيو/ حزيران العام الماضي، لكنها استطاعت إدارة الأزمة. مبادرة رائعة من #إذاعة_الكويت الشقيقة بتوأمة البث مع #إذاعة_قطر لنقل إحتفالات #اليوم_الوطني_القطريِ ..

ليس بالمستغرب على #الكويت الغالية هذه المبادرة فلطالما قادت مبادرات نوعية بقيادة قائد و #أمير_الإنسانية سمو الشيخ #صباح_الأحمد حفظه الله ..#قطر #قطر_ستبقى_حرة #18_ديسمبر — جابر الحرمي (@jaberalharmi) December 18, 2018