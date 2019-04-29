شاهد: قطر الخيرية تطلق حملة رمضان بتكلفة 22 مليون دولار

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مشاريع خارج قطر

في إطار مشاريع قطر الخيرية الرمضانية خارج قطر وبدعم كريم من أهل قطر تنفذ قطر الخيرية حملتها الرمضانية في 30 دولة حول العالم ومن المنتظر أن يستفيد منها أكثر من 2,6 مليون شخص #رمضان_أجمل_هدية pic.twitter.com/qpz0fhDkWV