فيروس كورونا
الخميس 12 مارس 2020 12:24

شاهد: قطريون يخرجون من الحجر الصحي بعد ثبوت عدم إصابتهم بكورونا

خرجت اليوم الخميس، أكبر مجموعة من القطريين الذين كانوا بالحجر الصحي، العائدين من إيران، وعددهم 121، إلى منازلهم، بعد أن ثبت عدم إصابتهم بالفيروس.

وقال الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة القطرية، إنه تم السماح بخروج، العائدين وعددهم 121.. فيما تم علاج 9 أشخاص ثبت إصابتهم بالعدوى من العائدين.

وأوضح أنه يتم الإعلان عن كل الحالات الخاصة بالإصابات بفيروس كورونا، بكل شفافية.

وكانت الوزارة أعلنت أمس الأربعاء تسجيل 238 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 262 حالة.

الإصابات في قطر

كانت وزارة الصحة في قطر، أعلنت يوم السبت 29 فبراير/ الماضي تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، حسبما قالت وكالة الأنباء القطرية.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن الحالة تعود لمواطن قطري يبلغ من العمر 36 عاما كان قد عاد من إيران مؤخرا ضمن المواطنين الذين تم إجلاؤهم على متن طائرة خاصة من إيران.

وأوضحت الوزارة أنه تم إدخال المريض إلى مركز الأمراض الانتقالية تحت العزل التام وهو في حالة صحية مستقرة، وأكدت أنها بدأت فحص جميع الأشخاص المخالطين عن قرب للمريض وتنفيذ تدابير الحجر الصحي المناسبة.

المصدر
الجزيرة مباشر
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