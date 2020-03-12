شاهد: قطريون يخرجون من الحجر الصحي بعد ثبوت عدم إصابتهم بكورونا
وقال الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة القطرية، إنه تم السماح بخروج، العائدين وعددهم 121.. فيما تم علاج 9 أشخاص ثبت إصابتهم بالعدوى من العائدين.
وأوضح أنه يتم الإعلان عن كل الحالات الخاصة بالإصابات بفيروس كورونا، بكل شفافية.
وكانت الوزارة أعلنت أمس الأربعاء تسجيل 238 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 262 حالة.
#فيديو— جريدة الوطن (@al_watanQatar) ١٢ مارس ٢٠٢٠
د. محمد بن حمد ال ثاني لـ #الوطن : اليوم خرج أكبر دفعه للقطريين من الحجر الصحي للعائدين من #إيران وعددهم 121، ونصحناهم بان يعزلوا نفسهم أسبوع في المنزل حرصا على عدم انتقال العدوى لهم او ان يعدوا احد#الدوحة #قطر pic.twitter.com/eI90J4Ddji
الإصابات في قطر
كانت وزارة الصحة في قطر، أعلنت يوم السبت 29 فبراير/ الماضي تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، حسبما قالت وكالة الأنباء القطرية.
وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن الحالة تعود لمواطن قطري يبلغ من العمر 36 عاما كان قد عاد من إيران مؤخرا ضمن المواطنين الذين تم إجلاؤهم على متن طائرة خاصة من إيران.
وأوضحت الوزارة أنه تم إدخال المريض إلى مركز الأمراض الانتقالية تحت العزل التام وهو في حالة صحية مستقرة، وأكدت أنها بدأت فحص جميع الأشخاص المخالطين عن قرب للمريض وتنفيذ تدابير الحجر الصحي المناسبة.
خروج المجموعة الأولى من الحجر الصحي ..— جابر الحرمي (@jaberalharmi) ١٢ مارس ٢٠٢٠
الحمدلله على السلامة ..
شكرا لكل الجهات .. أفرادًا ومؤسسات ووزارات .. التي تعمل ضمن فريق مكافحة فيروس #كورونا ..
حفظ الله #قطر .. شعبا وأرضا وسائر بلاد العرب والمسلمين والإنسانية جمعاء .. pic.twitter.com/xola58J8Bn