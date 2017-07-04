الثلاثاء 4 يوليو 2017 19:42
شاهد: قطريون يبعثون رسائل دعم عبر جدارية ضخمة لأمير البلاد
عبّر قطريون عن دعمهم لأمير البلاد عبر توقيعات ورسائل تأييد كتبوها على جدارية ضخمة تصور أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في العاصمة الدوحة.
وقال المشاركون في التوقيع على الجدارية إنهم أرادوا التعبير عن دعمهم لموقف أمير قطر في الأزمة الخليجية الناتجة عن الحصار الذي تمارسه السعودية والإمارات والبحرين على قطر.
وفرضت الدول الثلاث، بالإضافة إلى مصر، حصارا على قطر شمل إغلاق الحدود البرية وإغلاق المجال الجوي، إضافة إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة.
المصدر
رويترز