إيطاليا
السبت 27 يناير 2018 20:22

شاهد: قطار يصطدم بالرصيف في مشهد مروع

بثت الشرطة الإيطالية (السبت) لقطات فيديو يظهر فيها قطار ركاب أثناء مروره في محطة بيولتيلو ليميتو واصطدامه برصيف المحطة قبل أن يخرج عن القضبان.

وقالت السلطات إن الحادث أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص بينما أصيب 13 بإصابات بالغة نتيجة خروج القطار الذي كان يقل 250 راكبا عن القضبان قرب ميلانو في شمال إيطاليا (الخميس).

وقال متحدث من شركة ترينورد المشغلة للقطار إنه كان يسير بسرعة عادية مع اقترابه من المحطة.

وذكر قائد شرطة ميلانو إن الحادث قيد التحقيق.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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الشرطة الإيطالية
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القضبان
ميلانو
شركة ترينورد
شرطة ميلانو

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