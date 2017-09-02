شاهد: قرص "برغر" يزن 65 كيلوغرامًا
وكان الحدث الأساسي لهذا المهرجان الذي استمر خمسة أيام بداية من الخميس الماضي، هو محاولة صنع أكبر شريحة برغر في سجل المهرجان.
ويعد معرض الشواء في مدينة ليسكوفاك من أبرز معالم المنطقة، التي تشتهر باللحوم المشوية، وشمل مكان الشواء العشرات من أنواع اللحوم على خلال العرض، ما بين اللحم المفروم الحار أو الحار جدا، والتشيفابس، والبرغر، وشرائح لحم الخنزير، وكل ذلك يتم شوائه على لوحات ساخنة عملاقة أمام الجمهور، إلى جانب الخضار والصلصة الشهية.
وكان الحدث الرئيسي خلال المهرجان محاولة شواء قرص برغر عملاق ساعد في صنعها فريق شواء من الطهاة، وتكللت بالنجاح على الرغم من ظهور عدد قليل من الشقوق بالقرب من الحافة التي تبين أنها كانت بحاجة لمزيد من الشواء.
وبلغ وزن القرص العملاق 65 كيلوغرامًا قبل الشواء، وهو أكبر من نظيره في عام 2016، كما بلغ قطره 1.91 متر وبسُمك 3.5 سم،واحتاج لـ3 رجال لقلبه على الوجه الآخر أثناء عملية الشواء.
بعد أن تم الإعلان عن التسجيل، تم قطع البرغر العملاق إلى قطع وتوزيعها على حشد المتفرجين.