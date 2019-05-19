الأحد 19 مايو 2019 13:16
شاهد: قرصنة بـ"يوروفيجن إسرائيل" وأيسلندا ترفع علم فلسطين
رفع الوفد الأيسلندي علم فلسطين في نهائي مسابقة الأغنية الأوربية "يوروفيجن" بـ"إسرائيل"، خلال أغنية المطربة العالمية "مادونا"، فيما نجح قراصنة للمرة الثانية في اختراق بث الحفل.
علم فلسطين في "تل أبيب":
- تفاجأ الليلة الماضية متابعو حفل "اليوروفيجن"، برفع أعضاء من الفريق الأيسلندي علم دولة فلسطين، معربين عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية، وذلك أثناء لحظة إعلان الحاصل على اللقب في المسابقة.
- مشاهد الصدمة بدت واضحة على مقدمي الحفل والجمهور "الإسرائيلي"، فيما سارع مخرجو الحفل إلى حرف أنظار المشاهدين عن حقيقة ما حدث.
- قام أمن الاحتفال بمصادرة الأعلام من الفريق الأيسلندي، فيما احتج جمهور "إسرائيل" ضد تصرف فريق آيسلندا بالصراخ والهتافات المعادية وصافرات الاحتجاج.
- اليوروفيجن عقدت هذا العام في دولة الاحتلال، تزامنًا مع شن "إسرائيل" عدوانًا على قطاع غزة ارتقى خلاله نحو 30 شهيدًا والعشرات من الجرحى وقصفت العديد من التجمعات السكنية.
- آثار جولة التصعيد الأخيرة في قطاع غزة، والتي تسببت بأضرار كبيرة في كبرى مدن جنوب الداخل المحتل بعد رد المقاومة، ألقت بظلالها على استعدادات تنظيم "اليوروفيجن"، فقد قالت القناة 12 الإسرائيلية، الإثنين الماضي، إن نصف التذاكر المعروضة لم تبع، ما يسبب خسارة لـ"إسرائيل" بمبلغ مليوني شيكل حتى الآن.
قرصنة للمرة الثانية:
- في سياق متصل، نجح قراصنة للمرة الثانية في اختراق بث الحفل الختامي لليوروفيجن، وبث مشاهد للدمار الذي حل بقطاع غزة ومجزرتي صبرا وشاتيلا خلال عرض أغنية مادونا، قبل أن يتم السيطرة على الاختراق والعودة للبث الأصلي.
- تعرض بث حفل الافتتاح للاختراق وبث رسائل تهديد بأن تل أبيب ليست آمنة، وهو الاختراق الذي اتهمت "إسرائيل"، حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالوقوف ورائه.
مقاطعة "يوروفيجن إسرائيل":
- مسابقة الأغنية الأوربية "يوروفيجن"، انطلقت مساء الثلاثاء الماضي في "تل أبيب"، واختتمت مساء أمس السبت، وشارك في النهائي 25 ممثلًا عن دول مختلفة في أنحاء أوربا.
- "إسرائيل" حاولت من وراء تنظيم المسابقة العالمية إلى تحسين صورتها أمام العالم، لكن الصراع السياسي سيطر على المشهد، بعد التصعيد الأخير في غزة.
- كانت حركة مقاطعة إسرائيل "بي دي إس" طالبت بمقاطعة المسابقة، ونجحت في إلغاء عدد من الفنانين مشاركتهم في "يوروفيجن".
- أيضًا، انطلقت عريضة رافضة للمسابقة في سبتمبر 2018، ضمت تواقيع فنانين من 17 دولة، تلبية لنداء أطلقه فنانون فلسطينيون. ونشر الفنانون دعوتهم في عريضة عبر عدة صحف غربية، بينها "الغارديان" البريطانية.
- 22 مجموعة طلابية، تمثل طلابًا في 21 جامعة في المملكة المتحدة، طالبت بمقاطعة مسابقة "يوروفيجن" المقامة في "إسرائيل".
- طالبت المجموعات الطلابية التي وقعت على بيان، جميع الطلاب والأكاديميين والفنانين مقاطعة مسابقة "يوروفيجن"، كذلك إزالة دولة الاحتلال من الدول التي يحق لها تنظيم هذه المسابقة الأوربية.
- مسابقة "يوروفيجن" الغنائية التي ينظمها اتحاد البث الأوربي، تعد أكبر حدث غير رياضي من حيث عدد المشاهدين حول العالم، ويتابعه عشرات الملايين، وستقام مسابقة يوروفيجن العام المقبل في هولندا التي فازت بالمسابقة أمس.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات ومواقع فلسطينية
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