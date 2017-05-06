السبت 6 مايو 2017 16:21
شاهد: قرش ينهش شابا حاول ركوبه
نهشت سمكة قرش شابا أستراليا من أعلى الفخذ بعد أن حاول الركوب فوقها مثل رعاة البقر.
وأظهر مقطع فيديو الشاب ويدعى جوش نيل وهو يلقي بحبل حول سمكة قرش بعد أن اقتربت من قاربه.
وبعدها قفز نيل (29 عاما)، إلى المياه في محاولة للسيطرة على السمكة دامت عدة ثوان فقط، صرخ بعدها طالبا النجاة.
وبعدها سحب الشاب سمكة القرش إلى القارب باستخدام الحبل وقام بقتلها.
ووصف نيل تصرفه بأنه عمل غبي، وقال إنه نادم على ما فعل وإنه لم يكن يعتزم قتل سمكة القرش.
المصدر
ديلي ميل
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