الأربعاء 4 أبريل 2018 15:37
شاهد: قرش يطارد دورية لخفر السواحل جنوبي أستراليا
تخوف خفر الشرطة الذين كانوا يقومون بدوريات قبالة سواحل جنوب أستراليا، عندما لاحظوا فجأة قرشًا عملاقًا يتعقب قاربهم، وازداد الحذر عندما اقترب كثيرًا منهم فبدا لهم أنه يطاردهم.
وتمكن زميل لهم من تصوير سمكة القرش وهو يقترب من القارب قبل أن يسبح بعيدًا.
وكان خفر السواحل في دورية في "Tapley Shoal"على بعد تسعة أميال بحرية على الأقل شرق مدينة إديثبورغ خلال عطلة نهاية الأسبوع بعيد الفصح.
وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن فريق تشغيل المياه التابع لشرطة جنوب أستراليا كانوا يقومون بفحص القوارب الترفيهية في المنطقة، حين ظهر القرش.
المصدر
رويترز
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