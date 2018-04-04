أستراليا
الأربعاء 4 أبريل 2018 15:37

شاهد: قرش يتعقب زورقا للشرطة جنوبي أستراليا

حظي اثنان من الشرطة الأسترالية باتصال قريب مع قرش أبيض كبير أثناء وجودهما في دورية على متن زورق السبت الماضي، وفقا للشرطة.

الضابطان تريستان شو وأندرو سوتر من وحدة عمليات شرطة السواحل في ولاية جنوب أستراليا كانا يقومان بتفتيش أمني في المياه قبالة إيديثبرغ، السبت الماضي عندما وجدا قرشا أبيض يسبح قرب زورقهما، حسبما أوضحت الشرطة.

واجتاز القرش بالزورق دون وقوع مشكلات.وتمكن زميل لهم من تصوير سمكة القرش وهو يقترب من القارب قبل أن يسبح بعيدًا. 

وكان الشرطيان في دورية بمنطقة  "Tapley Shoal"على بعد تسعة أميال بحرية على الأقل شرق مدينة إديثبورغ خلال عطلة نهاية الأسبوع بعيد الفصح.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن فريق عمليات المياه التابع لشرطة جنوب أستراليا كان يقوم بفحص القوارب الترفيهية في المنطقة، حين ظهر القرش.

المصدر
رويترز
أسوشيتد برس
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