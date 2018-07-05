جنوب أفريقيا
الخميس 5 يوليو 2018 10:06

شاهد: قرش عملاق يعرقل بطولة لركوب الأمواج

تسبب قرش أبيض كبير في تأجيل فعاليات اليوم الثالث لبطولة كورونا المفتوحة لركوب الأمواج التي تنظم على مقربة من شاطئ جيفري باي بجنوب أفريقيا.

وقرر منظمو البطولة، الأربعاء، إيقاف التنافس بعد أن شاهدوا السمكة تقترب من المنطقة، وذكر المسؤولون أن طول هذه السمكة يبلغ مترين ونصف.

يشار إلى أن هذه المنطقة من جنوب أفريقيا شهدت حادثة مشابهة عندما هاجمت سمكة قرش بطل العالم الأسترالي ميك فانينغ أثناء مشاركته في بطولة عام 2015.

المصدر
أسوشيتد برس
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