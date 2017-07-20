الخميس 20 يوليو 2017 10:02
شاهد: "قرش أبيض" يوقف بطولة التزلج بجنوب أفريقيا
تسبب قرش أبيض عملاق بتعليق الدور ربع النهائي من بطولة العالم للتزلج لفترة وجيزة، الأربعاء، قبالة ساحل جنوب أفريقيا في خليج جيفري.
ومن المعروف أن خليج جيفري يجذب إليه أسماك القرش، وقد تسبب أحد القروش في وقف سباق نهائي مشابه عام 2015 بين ميك فانينغ وجوليان ويلسون عندما صدم القرش فانينغ أثناء ركوبه الأمواج، دون أن يؤذيه.
وجاء التخويف من سمك القرش بعد يوم واحد من تعطيل القرش "ماكو" لهذا الحدث الرياضي العالمي بعد أن رُصد وهو يقفز من الماء بالقرب من موقع البطولة.
المصدر
رويترز
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