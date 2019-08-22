الخميس 22 أغسطس 2019 22:13
شاهد: قدم جونسون على الطاولة خلال لقاء ماكرون في الاليزيه
فاجأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الصحفيين الذين كانوا يتابعون لقائه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الاليزيه بعد أن وضع قدمه على طاولة صغيرة لعدة ثوان.
التفاصيل:
- جونسون بدا وكأنه يختبر طاولة قهوة أمام المصورين الصحفيين فوضع قدمه لفترة وجيزة على الطاولة، قبل أن يلوح لممثلي وسائل الإعلام في الغرفة، بينما كان الرئيس الفرنسي يشاهد ما جرى مبتسما.
- الواقعة حدثت بعد أن تحدث جونسون وماكرون للصحفيين في فناء قصر الإليزيه.
- مسؤول في مقر الرئاسة الفرنسية قال في وقت لاحق إن المحادثات التي أجراها ماكرون وجونسون على الغداء كانت "بناءة وشاملة".
- سياسيا، قال ماكرون لجونسون إنه لا يوجد وقت كاف لإعادة صياغة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي قبل الموعد النهائي الذي ينقضي في 31 أكتوبر/ تشرين الأول.
- ماكرون شدد على أن مصير بريطانيا في يد جونسون وحده، مؤكدا أن الاتحاد الأوربي لا يريد سيناريو الخروج "دون اتفاق".
- الرئيس الفرنسي أضاف أنه لا يرى أي سبب يدعو إلى تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد إلى ما بعد الموعد المحدد ما لم يكن هناك تغيير سياسي كبير في بريطانيا مثل انتخابات أو استفتاء جديد.
- جونسون، المؤيد للانسحاب من الاتحاد الأوربي، يراهن على أن خطر وقوع اضطرابات في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي "دون اتفاق" سوف يقنع ميركل وماكرون بأنه يتعين على الاتحاد الأوربي إبرام اتفاق في اللحظة الأخيرة ليلائم مطالبه.
- جونسون كرر تعهده بالخروج في 31 أكتوبر/ تشرين الأول باتفاق أو بدونه.
- ماكرون ترك الباب مفتوحا أمام بريطانيا لإيجاد حل لترتيبات الحدود الأيرلندية، لكنه قال إن أي بديل لابد وأن يحترم كلا من وحدة سوق الاتحاد الأوربي الموحدة والاستقرار في جزيرة أيرلندا المقسمة.
- جونسون أبلغ ماكرون بأنه يعتقد أن التوصل إلى اتفاق قبل 31 أكتوبر/ تشرين الأول أمر ممكن وبأنه "تشجع بشدة" مما سمعه من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الأربعاء.
- جونسون قال خلال لقائه بماكرون "لننجز اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي بصورة منطقية وعملية وبما يصب في مصلحة الجانبين ودعونا لا ننتظر حتى 31 أكتوبر".
- زيارة جونسون إلى باريس تأتي بعد يوم من محادثاته في برلين مع المستشارة أنجيلا ميركل التي طالبت لندن بتقديم بدائل مقبولة لترتيبات الحدود البرية بين بريطانيا وأيرلندا.
المصدر
رويترز