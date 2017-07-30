حوادث
الأحد 30 يوليو 2017 11:11

شاهد: قتيلان ومصابون في حادث تدافع خلال مباراة بجنوب أفريقيا

قتل شخصان وأصيب عدد آخر في حادث تدافع بملعب (إف.إن.بي) في جنوب أفريقيا أثناء مباراة قمة محلية بين فريقي كايزر تشيفز وأورلاندو بايرتس.

وقال لوياندا مفيكا المتحدث باسم مكتب رئيس بلدية جوهانسبرغ إنه تم الإبلاغ عن سقوط قتيلين وإصابة عدد آخر في حادث تدافع باستاد (إف.إن.بي) في جنوب أفريقيا أثناء مباراة قمة محلية بين فريقي كايزر تشيفز وأورلاندو بايرتس.

وأضاف أن تحقيقا يجرى في سبب التدافع الذي وقع عند إحدى بوابات الملعب الذي استضاف نهائيات كأس العالم عام 2010.

ولم تظهر التغطية التلفزيونية المباشرة للمباراة وقوع أي اضطرابات أثناء المباراة.

وفي أبريل/نيسان 2001، تسبب تدافع مشابه في مقتل 63 شخصا سحقا في مباراة بين فريقي " تشيفز وبايرتس". وكان ذلك أسوأ مأساة تقع في حدث رياضي في البلاد، ووقع الحادث المأساوي بسبب اقتحام جمهور من المتفرجين لأسوار الملعب في محاولة لدخوله.

والفريقان هما الأبرز في البلاد وبينهما منافسة مستمرة تعود لنحو خمسين عاما، والمباراة التي أقيمت بينهما السبت كانت مباراة ودية قبل بدء موسم المنافسات. 

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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