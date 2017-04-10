الاثنين 10 أبريل 2017 22:28
شاهد: قتيلان وجريحان بإطلاق نار في مدرسة بكاليفورنيا
نقلت وسائل إعلام أمريكية وقوع قتيلان وجريحان بإطلاق نار بمدرسة بسان برناردينو جنوب كاليفورنيا.
وقالت إدارة إطفاء مقاطعة سان برناردينو في حسابها على تويتر إن إطلاق نار في مدرسة ابتدائية بجنوب كاليفورنيا (الاثنين) أدى إلى وقوع عدة إصابات.
وقال جارود بورجوان قائد شرطة سان برناردينو في منشور له على تويتر: "نعتقد أن هذا حادث قتل وانتحار. وقع (الحادث) في أحد الفصول. وجرى نقل طالبين إلى المستشفى".
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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