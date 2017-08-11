مصر
الجمعة 11 أغسطس 2017 17:02

شاهد: قتلى وجرحى جراء تصادم قطارين في مصر

لقي عشرات حتفهم وأصيب آخرون جراء تصادم قطارين في محافظة الإسكندرية شمالي مصر.

وذكرت مصادر طبية للجزيرة مباشر أن أعداد القتلى تجاوزت 25 قتيلا بينما أصيب نحو 88 آخرين.

وقالت هيئة السكة الحديدية المصرية إنه في تمام الساعة الثانية والربع مساء الجمعة(بتوقيت القاهرة) اصطدم القطار رقم ١٣ إكسبريس(القاهرة - الإسكندرية)، بمؤخرة قطار رقم ٥٧١ (بورسعيد - الإسكندرية)، بالقرب من محطة خورشيد، على خط (القاهرة - الإسكندرية).

وأوضحت الهيئة في بيان "أنه نتيجة اصطدام القطار رقم ١٣ بمؤخرة قطار ٥٧١، نتج عن الحادث سقوط جرار قطار ١٣، وعربتان من مؤخرة قطار ٥٧١، نتج عنه إصابة عدد من الركاب."

ورفعت وزارة الصحة المصرية حالة الطوارئ في مستشفيات محافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ومطروح.

 

 

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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مصر
حوادث قطارات

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