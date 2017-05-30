بطولة رولان جاروس
الثلاثاء 30 مايو 2017 22:42

شاهد: قبلة على الهواء تتسبب في طرد لاعب

قال الاتحاد الفرنسي للتنس إن مسؤولي رولان جاروس طردوا مكسيم أمو من بطولة فرنسا المفتوحة (الثلاثاء).

وذلك بعدما قام اللاعب الفرنسي بتقبيل مراسلة صحفية عقب الخروج من الدور الأول.

وأوضح الاتحاد في بيان "قرر مسؤولو البطولة إلغاء أوراق اعتماد مكسيم أمو عقب تصرف يستوجب اللوم والتوبيخ مع صحفية أمس".

وأظهرت لقطات اللاعب الفرنسي يجذب المراسلة نحوه خلال مقابلة تلفزيونية قبل أن يطبع قبلة على رأسها.

وبدا الاحراج الشديد على الصحفية وحاولت إبعاده عنها لكنه قام بتقبيلها ثانية.

وبعد رده على سؤال قام بتقبيلها للمرة الثالثة وجذبها ناحيته لكنها حاولت أن تبعد يده عن جسدها.

وقالت شبكة يوروسبورت في بيان "نأسف بشدة لهذا الحادث الذي وقع اثناء مقابلة مساء أمس بين مالي توماس ومكسيم أمو، التصرف الذي قام به اللاعب أثناء المقابلة غير مقبول تماما ونحن لا نتغاضى عن مثل هذا السلوك بأي حال من الأحوال".

وتابع البيان "مالي صحفية محترمة جدا ونحن سعداء بالاعتذار الشديد الذي قدم لها بعد الواقعة".

ونقلت صحيفة هافينغتون بوست عن توماس قولها "لو لم تكن المقابلة على الهواء كنت سألكمه مباشرة".

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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بطولة رولان جاروس
قبلة
مراسلة تلفزيونية
مقابلة تلفزيونية
مكسيم أمو

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