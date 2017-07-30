مصر
الأحد 30 يوليو 2017 19:25

شاهد: "قاضي الإعدامات" في مصر يواصل مسلسل الأخطاء اللغوية

واصل المستشار حسن فريد رئيس محكمة جنايات القاهرة، والمعروف إعلاميا ب"قاضي الإعدامات" مسلسل الأخطاء اللغوية في نطق الآيات القرآنية والاحاديث النبوية.

وكان المستشار حسن فريد قد أصدر حكما أمس السبت بإحالة أوراق ثمانية متهمين إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إصدار حكم بإعدامهم في قضية اقتحام قسم شرطة حلوان عام 2013، وحدد جلسة العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل للنطق بالحكم على جميع المتهمين في القضية.

إلا أن القاضي وقع في العديد من الأخطاء اللغوية أثناء قراءته منطوق الحكم، خاصة في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية كما يوضح مقطع الفيديو.

المصدر
الجزيرة مباشر
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القضاء المصري
حسن فريد
قضية
قاضي الإعدامات
قسم شرطة

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