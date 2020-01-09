شاهد: قائد شرطة في العراق يهدد بقتل المتظاهرين
وكرر القائد الشرطي في تهديده عبارة "أنهيه من الوجود" مهددا ومشيرا بعلامة المسدس، وهو ما لقي استهجانا وتنديدا من رواد مواقع التواصل بالعراق.
وطالب ناشطون بالقبض على القائد ومحاسبته بسبب تهديداته العلنية المخالفة للقانون، معترضين على خطابه المخالف للحقوق الدستورية المتعلقة بالتظاهر السلمي والإضراب عن العمل.
يذكر أن القائد الجديد تم تعيينه في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وهو القائد الرابع لشرطة محافظة واسط منذ اندلاع الاحتجاجات الأخيرة في العراق.
واندلعت المظاهرات في العراق في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجا على الفساد ونقص الخدمات، وسقط فيها العشرات من القتلى والمصابين، في وقت قدمت فيه الحكومة حزمة إصلاحات لم يقبل بها المحتجون.
الشرطة في واسط تنهي عمل قوات مكافحة الدوام 😅 pic.twitter.com/9ZjaNFqkAQ— سارة عبد الكريم خلف/Sarah Khalaf (@Saraakhalaf1) ٨ يناير ٢٠٢٠
قائد #شرطة_واسط يخاطب جماعة (مكافحة الدوام) : اللعب هذا حده انتــهى والقـانــــون هوه اليمشــي . pic.twitter.com/tKsi8Rx7Oy— النائب كاظم الصيادي (@nl1khoI8lWK2Aog) ٨ يناير ٢٠٢٠
بينما الدستور العراقي يعطي الحق للمواطنين بالتظاهر السلمي، يجي قائد شرطة يهدد بكل حرية بقتل متظاهرين سلميين أبرياء.#خارجون_بكانون #مليونية_10_1 #راجعيلهم https://t.co/cFppDoFOyZ— RAHMA AMER🇸🇾 (@rahmaamer96) ٨ يناير ٢٠٢٠
؟؟ قائد شرطة واسط حسب القانون يتم قتل اي شخص يقوم بغلق مدرس او قطع شارع او حرق اطارات يبا قانون مكتوب هيجي حتى بالدستور ممكتوب اذا صدك تردون تمشون القانون مشو عليكم او شي بعدين على الشعب اتوجه اليك سيدي بالقبض على هذا المجرم كما واضح في المقطع انهو يهدد علني وامام الشعب بالقتل pic.twitter.com/RXy6WABE6g— يوسف حازم 🇮🇶 (@v_ooj) ٨ يناير ٢٠٢٠
#بلطجي— Dr.Basil Hussein د. باسل حسين (@Drbasil14) ٨ يناير ٢٠٢٠
يقال انه قائد شرطة واسط يهدد المتظاهرين، ابوية انت تمثل القانون على الاقل قل سوف نتخذ الإجراءات القانونية بحقه وليس انهيه من الوجود( والانتهاء من الوجود تفسيره الوحيد القتل) ..
يا قائد شرطة واسط هل انت بلطجي او مليشياوي ام تمثل القانون.. انصحه ان يراجع طبيبا نفسيا pic.twitter.com/37hXwZv4pW