العراق
الخميس 9 يناير 2020 12:34

شاهد: قائد شرطة في العراق يهدد بقتل المتظاهرين

قائد شرطة بالعراق يهدد بقتل المتظاهرين
مواقع التواصل الاجتماعي
تداول ناشطون عراقيون مقطع فيديو لقائد شرطة محافظة واسط بالعراق، يهدد المتظاهرين بإنهاء حياة أي متظاهر يقطع شارعا أو يحرق إطارات أو يمنع طلبة من الدوام.

وكرر القائد الشرطي في تهديده عبارة "أنهيه من الوجود" مهددا ومشيرا بعلامة المسدس، وهو ما لقي استهجانا وتنديدا من رواد مواقع التواصل بالعراق.

 

مطالبات بالمحاسبة

وطالب ناشطون بالقبض على القائد ومحاسبته بسبب تهديداته العلنية المخالفة للقانون، معترضين على خطابه المخالف للحقوق الدستورية المتعلقة بالتظاهر السلمي والإضراب عن العمل.

يذكر أن القائد الجديد تم تعيينه في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وهو القائد الرابع لشرطة محافظة واسط منذ اندلاع الاحتجاجات الأخيرة في العراق.

واندلعت المظاهرات في العراق في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجا على الفساد ونقص الخدمات، وسقط فيها العشرات من القتلى والمصابين، في وقت قدمت فيه الحكومة حزمة إصلاحات لم يقبل بها المحتجون.

 

 

 

 

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل
كلمات مفتاحية
العراق
قائد شرطة
تهديد
قتل المتظاهرين
محتجون

اقرأ أيضا

Thumbnail
تهجير جديد في مطروح.. الجيش يهدم المنازل ويطلق الرصاص (فيديو)
Thumbnail
نانسي عجرم توجه رسالة لأهل الشاب السوري القتيل.. وفيديو جديد للواقعة

الأكثر قراءة

  1. تهجير جديد في مطروح.. الجيش يهدم المنازل ويطلق الرصاص (فيديو)
  2. شاهد: قائد شرطة في العراق يهدد بقتل المتظاهرين
  3. نانسي عجرم توجه رسالة لأهل الشاب السوري القتيل.. وفيديو جديد للواقعة
  4. "أسد عليّ وفي الحروب نعامة".. تغريدتان متناقضتان لأكاديمي إماراتي عن إيران
  5. الإمارات تستعين بضابط إسرائيلي سابق للاستحواذ على أكبر موانئ السودان