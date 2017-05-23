حوادث
الثلاثاء 23 مايو 2017 13:19

شاهد: قائد دراجة نارية يهبط فوق سيارة

أظهر مقطع فيديو لحظة طيران قائد دراجة نارية وهبوطه فوق سقف إحدى السيارات بعد أن انحرفت أمامه فجأة في الحارة المخصصة للدراجات النارية.

ولم يتمكن قائد الدراجة النارية من تفادي السيارة، التي سارت لمسافة طويلة بعد الحادث مما دفع قائد الدراجة النارية للصياح مطالبا السائق بالتوقف حتى يتمكن من النزول.

ولم يبد قائد السيارة أي رد فعل بالرغم من انفعال سائق الدراجة النارية وطلبه للشرطة.

وانتشر الفيديو، الذي أعادت صحيفة ديلي ميل البريطانية نشره، عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة في إطار حملة للفت انتباه سائقي المركبات إلى سائقي الدراجات النارية.

المصدر
ديلي ميل
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الولايات المتحدة
دراجات نارية
حادث مروري

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