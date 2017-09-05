حوادث
الثلاثاء 5 سبتمبر 2017 16:28

شاهد: فيل يقتل رجلًا حاول التقاط صورة "سيلفي" معه

دهس فيل بري ضخم رجلًا مخمورًا، حاول التقاط صورة "سيلفي" معه، وتسبب بمقتله، وذلك بالقرب من منطقة "كوانرموندا" شرقي الهند.

وعرضت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الثلاثاء، مقطعًا مصورًا على موقع "يوتيوب"، يُظهر فيلًا يطارد رجلًا من السكان المحليين، ثم يسقطه أرضًا ويدوسه.

وأوضحت الصحيفة أن "أشوك بهارتي" (50 عامًا)، كان يشرب الكحول، قبل اقترابه من الفيل، محاولًا أن يلتقط صورة سيلفي معه؛ الأمر الذي استفز الفيل وتسبب في هجومه على الرجل.

وأضافت أن الضحية توفي في سيارة إسعاف أثناء الطريق إلى المستشفى.

المصدر
الأناضول
يوتيوب
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