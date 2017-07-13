الخميس 13 يوليو 2017 10:10
شاهد: فيضانات عنيفة بولاية ويسكونسن الأمريكية
رصدت لقطات جوية مشهد الفيضانات الكثيفة جراء العواصف المطيرة وقد غمرت أجزاء كاملة من ولاية ويسكونسن وسط غرب الولايات المتحدة.
ودعت السلطات حالة الطوارئ بالقرب من مدينة برلنغتون، وحثت السكان على تجنب قيادة السيارات في مياه الفيضانات.
وتسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات سريعة، ومن المتوقع أن يرتفع نهر فوكس لمستويات قياسية.
وتقع برلينغتون على بعد 35 ميلا (56 كيلومترًا) جنوب غرب ميلووكي و 79 ميلا (127 كيلومترا) شمال شيكاغو بولاية إلينوي.
المصدر
رويترز
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