فيضانات
الثلاثاء 6 فبراير 2018 10:06

شاهد: فيضانات عارمة في إندونيسيا وإجلاء عشرات الآلاف

أجلت السلطات الإندونيسية، آلاف السكان في العاصمة الإندونيسية بسبب الفيضانات وذلك رغم أن منسوب الأنهار الذي ارتفع جراء إطلاق المياه من خزان رئيسي بدأ يتناقص.

وقال حاكم جاكرتا أنيس باسويدان اليوم الثلاثاء إن السلطات أجلت آلاف السكان في العاصمة الإندونيسية بسبب الفيضانات التي تسببت في انهيارات أرضية، وأن الفيضانات تسببت في نزوح نحو 6 آلاف و500 شخص في مناطق من جنوب وشرق جاكرتا.

وقالت الشرطة إن الأمطار الغزيرة تسببت أيضا في انهيارات أرضية في مدن صغيرة تحيط بجاكرتا وإن ثمانية أشخاص فقدوا بعد حدوث انهيارين أرضيين قرب مدينة بوجور.

وأدت الفيضانات إلى جريان المياه وهي محملة بكميات من الطين تنطلق وسط الشوارع وتسقط أشجارا وبعض الفيلات في المنطقة الجبلية المحيطة بجاكرتا.

واضطرت السلطات إلى إطلاق المياه من خزان رئيسي في مدينة بوجور بعد أن بلغت مناسيب المياه مستوى أطلق عليه أقوى تحذير.

ويعمل أفراد من الشرطة والجيش مع متطوعين للتعامل مع آثار الفيضانات.

المصدر
رويترز
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إجلاء سكان
جاكرتا
ارتفاع منسوب المياه

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