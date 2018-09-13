شاهد: فيضانات عارمة تجرف السيارات والبشر في الجزائر

قالت وسائل إعلام جزائرية إن طفلا قتل بسبب الفيضانات العارمة التي شهدتها ولاية تبسة شرق البلاد أمس الأربعاء، وأسفرت عن خسائر ضخمة في الممتلكات.

التفاصيل: قال موقع "تي إس إيه عربي" إن والي تبسة، مولاتي عطا الله، أكد أن الأوضاع باتت الآن تحت السيطرة، بعدما استنجدت سلطات الولاية بمعدات من ولايات أخرى لإزالة مخلفات الفيضانات.

أكد عطا الله أن السبب الحقيقي في الكارثة هو أن وادي الناقص الذي يعبر المدينة لم تشمله التهيئة التي قامت بها السلطات المحلية استعدادا للفيضان.

تعهد عطا الله بمواجهة السيول، وقال: "سنواجه ما حدث بتدخل سريع بتنقية الوديان وسندرس كيفية إجراء أشغال لمنع حدوث كوارث في الفيضانات".

قالت صحيفة النهار الجزائرية إن الطفل الضحية يبلغ من العمر 5 سنوات، وقد توفي بعدما جرفته مياه الفيضان.

تداولت موقع التواصل الاجتماعي في الجزائر مقاطع فيديو تظهر مياه الفيضانات وهي تجتاح مناطق عديدة من ولاية تبسة.

يظهر في أحد المقاطع رجل تجرفه مياه الفيضان عند محاولته إنقاذ سيارته من السيول.

جرفت الأمطار الغزيرة عشرات السيارات في أنحاء عديدة من الولاية.