الأربعاء 13 ديسمبر 2017 10:40
شاهد: فيضانات تُغرق شوارع العاصمة الإندونيسية جاكرتا
تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات غمرت الطرق في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، الاثنين.
وأظهر فيديو متداول على شبكة الإنترنت، طريقا رئيسيا بجاكرتا غمرته المياه، وظهر سكان محليون يمشون عبر المياه العميقة التي ارتفعت إلى الركبة، وسيارة غارقة وسط المياه.
ويتعرض السكان البالغ عددهم 10 ملايين نسمة في المدينة الساحلية المنخفضة، التي بنيت على سهل مستنقع، للفيضانات المدارية والموسمية.
وفي عام 2013، غمرت أجزاء تحت ما يقرب من مترين من المياه بعد عاصفة الرياح الموسمية الثقيلة.
المصدر
رويترز
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