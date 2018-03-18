الأحد 18 مارس 2018 15:24
شاهد: فيضانات تجتاح كينيا تقتل وتصيب العشرات
لقي 15 شخصًا على الأقل مصرعهم وأصيب العشرات بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات في كينيا، بحسب ما أوردته صحيفة ديلي نيشن المحلية، يوم الجمعة.
وقالت الصحيفة الكينية عبر موقعها الإلكتروني، إن الأمطار دمرت أجزاءً من الدولة الواقعة في شرق أفريقيا على مدى ثلاثة أيام. وأضاف أن معظم ضحايا الفيضانات قتلوا بسبب الغرق.
وقامت خدمة الإسعاف في كينيا بتغطية تقارير عن انهيار المباني وتصادمات الطرق الناجمة عن مياه الفيضانات.
وحذرت شرطة كينيا في بيان عبر "تويتر"، مستخدمي الطريق من القيادة في الظروف المناخية القاسية.
المصدر
رويترز
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