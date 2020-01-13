السعودية
الاثنين 13 يناير 2020 18:03

شاهد: فيديو لأم وبناتها يسكنّ في غرفة محول كهرباء يغضب السعوديين

أثار مقطع فيديو تداوله نشطاء سعوديون على مواقع التواصل، يوثق لحالة "غير إنسانية" لأم تقيم برفقة بناتها في غرفة محول الكهرباء، موجة من الغضب والاستنكار بين المغردين.

وعبر هاشتاغ (#ام_وبناتها) عبر السعوديون على موقع تويتر عن تضامنهم مع الأسرة، مما نتج عنه توفير شقة مفروشة مؤقتا، حسب ما أفاد به المغردون.

وعبر الناشطون عن استنكارهم لما آلت إليه حالة الأم، بعدما تبين أنها في هذه الوضعية منذ قرابة شهر كامل، بعدما طردها زوجها.

وعاب مغردون على الجهات المسؤولة تقصيرها وصرفها للملايين على "استضافة المباريات والمسابقات. والتعاقد مع الحفلات"، في حين توجه آخرون باللوم على ما سموه "الجهل المتفشي في المجتمع" والذي لا يسمح للمرأة بالعمل ويجعلها عالة على زوجها.

المصدر
الجزيرة مباشر
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السعودية
محول كهرباء
مواقع التواصل

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