شاهد: فيديو لأم وبناتها يسكنّ في غرفة محول كهرباء يغضب السعوديين
وعبر هاشتاغ (#ام_وبناتها) عبر السعوديون على موقع تويتر عن تضامنهم مع الأسرة، مما نتج عنه توفير شقة مفروشة مؤقتا، حسب ما أفاد به المغردون.
وعبر الناشطون عن استنكارهم لما آلت إليه حالة الأم، بعدما تبين أنها في هذه الوضعية منذ قرابة شهر كامل، بعدما طردها زوجها.
هاذي عايلة سعودية تنام في الشارع ورا خزان كهرب والله لهم شهر بلغت الشرطة رفضوا يسون شي وصلتهم الشرطة رفضوا يستقبلونهم تواصلت مع العنف والايذاء سجل بلاغك وانتظر اتصالك تكفون ياناس انت تنام الله ساترك وهم في البرد يبحثون عن الطعام والستر هذارقم جوالي 0533382161 #ايقاف_قناه_سعودي24 pic.twitter.com/345Mqap7Y4— bandaralshehri (@alshehriba) January 4, 2020
وعاب مغردون على الجهات المسؤولة تقصيرها وصرفها للملايين على "استضافة المباريات والمسابقات. والتعاقد مع الحفلات"، في حين توجه آخرون باللوم على ما سموه "الجهل المتفشي في المجتمع" والذي لا يسمح للمرأة بالعمل ويجعلها عالة على زوجها.
#ام_وبناتها— طق طقه ¹ᴹ (@S5Su) January 12, 2020
منظر البطانيه والملابس المعلقه يقطع القلب💔
ساكنه عند كيبل عداد كهرباء هي وأبنائها
رتوتوا هذا المقطع لين يوصل الليله هذي للأمير #محمد_بن_سلمان يشوف موضوعهم بنفسه ويشكل لجنه تدرس حالتهم مع هذا البرد ماتحملوا اللي في البيوت كيف هم
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كوني وقفت على القضية لدى الناس كثير من الأسئلة خصوصا أن لها شهر على هذا الحال وهناك تفاصيل تخصهم ليس لنا الحق بالحديث عنها وربما الأم مسكينة لم تعرف تتصرف وأين تتجه والأخطر قرب الاطفال من محطة تحويل كهرباء، يجب على شركة الكهرباء التأكد من اغلاق هذه الغرف الخطرة. #ام_وبناتها https://t.co/5v2ldv6di2— فيصل العبدالكريم (@f_alabdulkarim) January 13, 2020
ماهو دور الحكومة.. اذكان الحل مناشدة وتبرعات...— أنسان (@67as1) January 13, 2020
يصرف ملايين ع استضافة مباريات ومسابقات. وتعاقد مع حفلات..
المحتاجين اولا..
وين المشاهير والاعلام هل قدم حل ام اشغلوالعالم بتوافه #ام_وبناتها
يلا استلمو احد نتايج نظرية صياح شيوخكم الصحونج— وَحده (@gonysh_) January 13, 2020
المرأه معززه مكرمه بالمنزل
ولاتخرج الا لحاجه
حاجه تشيلكم يارب
ولايجوز ان تتوظف في اختلاط
خلطو رؤوسكم يارب
.
تسببتو بحهلكم للمجتمع بأن يكون عاجز محتاج مظلوم
حتى (المأوى) ياجماعه فقدته هذي الأم واطفالها
.#ام_وبناتها#محمد_بن_سلمان https://t.co/DxwE9j4kYH
١/— ̨ڣـــﮪـــد الــمـحـمـد (🇸🇦)ksa(🇸🇦) (@fma_mohamd99) January 13, 2020
جزاكم
الله خير يامن وقفتم لها وساندتموها وبناتها
لكن
لنسأل انفسنا سؤال
لماذا دائما ننتظر وقوع الخطأ لنعالج المشكلة
لماذا لانعالجه قبل وقوعها؟؟
لن أقول أين الجمعيات الخيرية وأهل الخير
بل سأقول
أين المسؤولين والأنظمة الرقمية التي أقصت بدون الأخذ بنوعية الأسباب#ام_وبناتها
#ام_وبناتها— Mohammad.al qahtani (@m_m_a_qahtani) January 13, 2020
الحمد لله الحمد لله الذي بيده الرزق جزاهم الله خير ويرزقهم دنيا وآخره من سعى بقلب مخلص ولايريد إلا الأجر اسأل الله العظيم أن يكتب أجرهم ويرزقهم من حيث لايعلمون في البلدناس تحب الخير وتفعل الخيروالمشاهيرحدث ولاحرج تجني المال في شيء لايرضي الله ورسوله ليتهم يسعون للخير
#ام_وبناتها— محمد القحطاني ⚖️ (@lawyer_m83) January 13, 2020
عندما يغيب الوازع الديني ، وعندما تموت الرجولة، وتندثر الشهامة، وتُفقد المروءة،
فلاعجب ولاغرابة أن نشاهد مثل هذا الذكر يرمي أسرته في العراء، يعانون برد الشتاء.
فيرسل الله لهم أهل الخير والعطاء، والبذل بسخاء، ليخففوا عنهم البلاء، يرجون الثواب من رب السماء.