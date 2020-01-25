فيروس كورونا
السبت 25 يناير 2020 22:22

شاهد: فيديو حذفته الصين لفيروس كورونا وهو يفتك بضحاياه

حذفت السلطات الصينية مقطع فيديو لجثث ضحايا فيروس كورونا وهي ملقاة وسط مرضى إحدى المستشفيات في مدينة ووهان التي بدأ منها الوباء في الانتشار.

ونشر المقطع الجمعة على موقعي "ويبو" الصيني وتويتر، لكن السلطات الصينية قامت بحذفه من موقع "ويبو".

وحسب موقع "سي إن إن"، تم نشر الفيديو من قبل سيدة، قالت إنها تعمل ممرضة في مستشفى الصليب الأحمر في المدينة.

ويظهر المقطع جثثا لضحايا فيروس كورونا وهي ملقاة وسط ممرات المستشفى التي كان يتواجد بها مرضى يتلقون العلاج.

كما نشر المقطع نفسه من قبل عزرا تشيونغ، الذي عرف نفسه بأنه مراسل لعدد من وسائل الإعلام الغربية من بينها صحيفة نيويورك تايمز وشبكة "سي إن إن".

وكتب تشيونغ على تويتر "تم نشر هذا الفيديو على موقع "ويبو" ولكن تم حذفه"، مضيفا أن السيدة التي تتحدث في خلفية المقطع تقول إنه تم ترك الجثث في ممرات المستشفى بدون أية إجراءات، فيما كان الأطباء يقدمون العلاج للمرضى الأخرين بجانبهم.

كما أظهرت مقاطع أخرى حالات مشابهة لجثث متروكة بدون أية إجراءات صحية.

المصدر
الجزيرة مباشر
كلمات مفتاحية
الصين
فيروس كورونا
جثث
مستشفى

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد: محمد علي يعلن اعتزاله السياسة وغلق صفحته
Thumbnail
فيروس كورونا.. الصين توقف الرحلات السياحية وتحذر من "وضع خطير"

الأكثر قراءة

  1. شاهد: محمد علي يعلن اعتزاله السياسة وغلق صفحته
  2. فيروس كورونا.. الصين توقف الرحلات السياحية وتحذر من "وضع خطير"
  3. شاهد: فيديو حذفته الصين لفيروس كورونا وهو يفتك بضحاياه
  4. شاهد: فالنسيا يلحق أول هزيمة ببرشلونة مع مدربه الجديد
  5. وسط انتقادات.. مهرجان ألماني يمنح السيسي وسام "القديس جورج"