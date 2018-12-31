شاهد: فيديو جديد لنقل حقائب يٌعتقد احتواؤها على جثة خاشقجي

حصلت "الجزيرة" على لقطات مسجلة من كاميرات المراقبة تظهر فريق اغتيال الصحفي جمال خاشقجي ينقل حقائب يعتقد أنها تحوي جثته من القنصلية السعودية إلى منزل القنصل.



ويظهر في الصور الجديدة ماهر المطرب قائد فريق الاغتيال وهو ينزل من السيارة الفان السوداء التي نقلته ونقلت بعض أعضاء فريق الاغتيال من القنصلية السعودية إلى بيت القنصل.

وأظهر الفيديو قيام عدد من الأشخاص بتنزيل حقائب من الحافلة الصغيرة إلى داخل منزل القنصل السعودي والتي يعتقد أنها كانت تحوي جثة خاشقجي.

كتاب جديد:

صحيفة ديلي صباح التركية نشرت تفاصيل جديدة عن مقتل خاشقجي نقلا عن كتاب "الدبلوماسية المتوحشة: الأسرار المظلمة لجريمة خاشقجي".

الكتاب يذكر أنه لا يوجد أي دليل حول كيفية تخلص السعوديين من جثة خاشقجي ومن ضمنها الادعاءات بالعثور على أدلة بأنه تم التخلص من الجثة عبر تذوبيها في الحمض.

تشير التفاصيل الجديدة إلى أن عملية تنظيف مسرح الجريمة تمت على ثلاث مراحل الأولى من قبل المنفذين أنفسهم وكان تنظيفا سطحيا.

المرحلة الثانية نفذها موظفو السفارة مساء يوم الإعدام.

التنظيف الحقيقي والمفصل تم بعد تسعة أيام من ارتكاب الجريمة مع وصول خبيرين في هذا الشأن إلى القنصلية من ضمن فريق مؤلف من 11 شخصا للمساعدة في التحقيق، وهما الخبير في علم السموم خالد يحيى الزهراني، والخبير الكيميائي أحمد عبد العزيز الجنوبي، اللذان يعرفان بمصطلح استخباراتي بالمطهرين، وأن عملية التنظيف الأخيرة استغرقت أسبوعا.

كان هناك جزء من فريق الاغتيال موجودا فقط بالقنصلية، في حين بقي الجزء الآخر من الفريق في بيت القنصل، وثلاثة أشخاص فقط هم من نقلوا أشلاء الجسد من القنصلية لمنزل القنصل.

ماهر المطرب متهم بأنه قائد فريق اغتيال خاشقجي، وهو من الدائرة المقربة لولي العهد السعودي

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