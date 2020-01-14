الطائرة الأوكرانية
الثلاثاء 14 يناير 2020 23:29

شاهد: فيديو جديد للحظة إصابة الطائرة الأوكرانية بصاروخين

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن لقطات مصورة جديدة سجلتها كاميرا أمنية أظهرت إصابة الطائرة الأوكرانية المنكوبة بصاروخين إيرانيين.

وذكرت الصحيفة أنها تأكدت من صحة الفيديو، مشيرة إلى أن الصاروخين أطلقا من منشأة عسكرية إيرانية تبعد نحو 12 كيلومترا عن الطائرة، وبفارق عدة ثوان عن بعضهما.

وأضافت الصحيفة أن أيا من الصاروخين لم يسقط الطائرة على الفور وأن التسجيل المصور أوضح أن الطائرة شبت فيها النار وعادت صوب مطار طهران.

يأتي المقطع الجديد، بعد أن ذكرت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية في إيران أن الحرس الثوري الإيراني احتجز الشخص الذي بث مقطعا مصورا لصاروخ ضرب الطائرة الأوكرانية.

وقالت الوكالة إنه سيجري الإعلان عن نتائج التحقيق.

وأعلن الحرس الثوري مسؤوليته عن الضربة الصاروخية التي أسقطت الطائرة، مما أودى بحياة جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصا.

المصدر
رويترز
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الطائرة الأوكرانية
إيران
الحرس الثوري
نيويورك تايمز

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