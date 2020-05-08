العنصرية في الغرب
الجمعة 8 مايو 2020 22:48

شاهد فيديو القتل: ترمب يعلق على مقتل شاب أسود

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الجمعة، إن التسجيل المصور لشخص أسود قُتل بالرصاص لدى قيامه بالتنزه في ولاية جورجيا "أمر مقلق للغاية".

الحادث، الذي يشتبه في أن رجلين من البيض تورطا فيه، حيث نصبا كمينا للشاب "أحمود أربيري"، وأطلقا عليه النار فأردياه قتيلًا خلال مشادة، وصفه ترمب في  مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية بأنه حادث "يفطر القلب".

وعن أربيري (25 عامًا)، قال ترمب: "لقد اطلعت على صورة هذا الشاب، إنه يبدو وكأنه شاب طيب حقا، وهذا وضع أصابني بالانزعاج الشديد".

وقد وثق الكاتب الأمريكي والناشط في مجال حقوق الإنسان، شون كينغ، الحادث ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم دشن حملة على موقع (https://www.runwithmaud.com/)، وهو موقع خاص لمحاسبة قتلة أحمودي.

وأثار مقتل أربيري، أثناء ممارسته الرياضة في 23 فبراير/شباط بالقرب من منزله في برونزويك، بولاية جورجيا، حالة من الغضب في أنحاء الولايات المتحدة، بعد أن نُشرت اللقطات المصورة للحادث على الإنترنت على نطاق واسع. 

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع الحادث، لا سيَّما بعد اهتمام كينغ، وهو شاهد العيان الرئيس بالقضية، وتدشينه موقعًا إلكترونيًا لمتابعة مستجدات الوضع، ونشر بعضهم صورة للرجلين اللذين نفذا حادث القتل.

وغرَّد المرشح الرئاسي عن الحزب الديمقراطي جو بايدن قائلاً "مقطع الفيديو واضح؛ قتل أحمود بدم بارد؛ قلوبنا مع أسرته التي تستحق العدالة وتستحقها الآن؛ لقد حان الوقت لإجراء تحقيق شفاف وسريع وكامل في جريمة القتل هذه".

أما المدعى العام بمدينة جورجيا كريس كار فغرد قائلًا "بناءً على المستجدات من التقارير والمقطع المصور الذي قمت بالاطلاع عليهما؛ فإني أُعبر عن قلقي بشأن الأحداث المحيطة بإطلاق النار؛ إنني أتوقع أن تأخذ العدالة مجراها قدر الإمكان بالسرعة الممكنة".

وردا على سؤال حول ما يمكن فعله لتجنب تصاعد التوترات العرقية نتيجة للقتل، قال ترمب إن "تحقيق العدالة هو الشيء الذي يحل هذه المشكلة". 

وجدّد الرئيس ثقته في حاكم جورجيا وسلطات إنفاذ القانون بالولاية للتعامل مع الوضع.

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المصدر
الجزيرة مباشر
الألمانية

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