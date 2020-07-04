شاهد فيديو الانفجارات: اعتقال 3 أشخاص بعد حريق مصنع في تركيا
وحسب الوكالة، صدرت أوامر بإلقاء القبض على مدير المصنع المسؤول واثنين من كبار العمال فيه على خلفية الحادث الذي وقع في المصنع بإقليم صقاريا.
#BREAKING – A massive explosion took place at the fireworks factory outside the city of Sakarya, Turkey #explosion #Turkey pic.twitter.com/TSd40kyJCP— ISCResearch (@ISCResearch) July 3, 2020
وأعلنت السلطات التركية، ارتفاع حصيلة ضحايا الانفجار الذي وقع، الجمعة، في مصنع للألعاب النارية، إلى 4 قتلى و97 مصابا.
جاء ذلك في تصريح لوزير الصحة فخر الدين قوجه، عقب إجرائه جولة تفقدية في موقع الحادث، بولاية صقاريا (شمال غرب).
UPDATE – ⚠️☣ Chemical explosion and radiation hazard exposed after the explosion in #Sakarya!— ISCResearch (@ISCResearch) July 3, 2020
Sakarya Governor Çetin Pavement said that there are 150-200 people in the factory. 3hree ministers go to Hendek on the orders of Erdogan. #Turkey #explosionpic.twitter.com/yzA6rVSXea
وقال الوزير: "حتى الآن لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 97 آخرين بجروح جرى نقلهم إلى المشافي، بينهم شخص حالته حرجة".
وأوضح أن 16 شخصا من المصابين غادروا المشافي، مضيفا: "منذ اللحظات الأولى للانفجار هرعت إلى موقع الحادث مروحيتا إسعاف و84 سيارة إسعاف وفرق الإنقاذ الطبي".
وختم قائلا: "مجموع الأشخاص في المصنع 186، بينهم 20 في إجازة و15-20 غادروا الموقع مبكرا، وتوصلنا لـ100 منهم، فيما تتواصل جهودنا بخصوص المفقودين".
وقدم الوزير التركي التعازي لذوي الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.