الدوري الإيطالي لكرة القدم
الأحد 4 فبراير 2018 22:48

شاهد: فوز ساحق ليوفنتوس بسبعة أهداف على ساسولو

أحرز جونزالو هيغوين مهاجم يوفنتوس ثلاثية في الشوط الثاني ليحقق حامل اللقب فوزا ساحقا 7-صفر على ساسولو في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم (الأحد).

ومنح أليكس ساندرو التقدم ليوفنتوس في الدقيقة السابعة قبل أن يضيف سامي خضيرة هدفين في ثلاث دقائق ليتفوق فريق مدينة تورينو بثلاثة أهداف ثم سجل ميرالم بيانيتش هدفا رابعا قبل نهاية الشوط الأول.

وسرق هيغوين الأضواء بعد ذلك بثلاثة أهداف بين الدقيقتين 63 و83.

وبعد انتصاره السابع على التوالي في الدوري تقدم يوفنتوس إلى صدارة الترتيب، ولو لساعات قليلة على الأقل، قبل أن يلعب نابولي خارج ملعبه ضد بنيفنتو في وقت لاحق اليوم. ويملك يوفنتوس 59 نقطة مقابل 57 لنابولي.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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الدوري الإيطالي لكرة القدم
يوفنتوس
ساسولو

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