الدوري الإنجليزي الممتاز
الثلاثاء 13 فبراير 2018 01:30

شاهد: فوز تشيلسي بثلاثية على وست بروميتش في الدوري الإنجليزي

استعاد فريق تشيلسي المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه وست بروميتش البيون 4-صفر في ختام المرحلة 27 من المسابقة.

وتقمص البلجيكي إدين هازارد دور البطولة وسجل الهدفين الأول والثالث لتشيلسي في الدقيقتين 25 و70 وتكفل النيجيري فيكتور موزيس بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 64 من المباراة.

بهذا الفوز رفع تشيلسي، حامل اللقب، رصيده إلى 53 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة أمام توتنهام صاحب المركز الخامس وظل وست بروميتش في المركز العشرين والأخير برصيد 20 نقطة.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول الترتيب برصيد 72 نقطة ويأتي مانشستر يونايتد في المركز الثاني برصيد 56 نقطة ثم ليفربول في المركز الثالث برصيد 54 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام تشيلسي.

واستعاد تشيلسي نكهة الانتصارات بعد هزيمته في الجولتين الماضيتين أمام بورنموث صفر-3 وواتفورد 4-1.

وهذا هو الفوز السادس عشر لتشيلسي هذا الموسم مقابل ست هزائم وخمسة تعادلات، فيما تلقى وست بروميتش الهزيمة الثالثة عشر هذا الموسم مقابل 11 تعادلا وثلاثة انتصارات فقط ليقترب خطوة جديدة من الهبوط لدوري الدرجة الأولى.

المصدر
وكالة الأنباء الألمانية
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الدوري الإنجليزي الممتاز
تشيلسي
وست برومبتش
إيدن هازارد

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