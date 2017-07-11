فنون
الثلاثاء 11 يوليو 2017 11:55

شاهد: فنان يستخدم قطع غيار السيارات القديمة في صناعة مجسمات فنية

وجد الفنان الإيراني بهرام أشوفته "طريقته الخيالية" للتعامل مع السيارات التي وصلت إلى نهاية عمرها الافتراضي وذلك بتحويلها لمجسمات فنية.

الفنان الإيراني أشوفته، من مدينة تبريز، يبني مجسمات يعتبرها البعض شديدة الجاذبية باستخدام المكونات المعدنية للمركبات الخردة، وكان يعمل على تطوير حرفته على مدى عشر سنوات.

ويتم عرض بعض المجسمات التي يقوم أشوفته بعملها وتباع بآلاف الدولارات في معرض بالعاصمة طهران.

وعرضت بعض أعمال الفنان الإيراني، في أوربا والولايات المتحدة وكندا.

المصدر
الجزيرة مباشر
وسائل إعلام
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