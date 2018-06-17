قطاع غزة
الأحد 17 يونيو 2018 17:36

شاهد: فلسطيني يحول قنابل الغاز الإسرائيلية إلى قطع فنية

وجد فلسطيني من غزة استخدامات جديدة لقنابل الغاز التي أطلقها الجنود الإسرائيليون أثناء الاشتباكات في الآونة الأخيرة على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.

أحمد أبو عطايا (47 عاما) يجمع فوارغ قنابل الغاز وينقلها إلى بيته في القطاع المحاصر حيث يضع عليها لمساته فيحولها إلى آنية لزرع الزهور أو مسابح أو قطع فنية أخرى.

ويقول أبو عطايا إنه جمع بين 1300 إلى 1500 من فوارغ قنابل الغاز من على منطقة الحدود وحولها إلى قطع فنية بهدف إحياء ذكرى هذه الاحتجاجات لأجيال قادمة.

وفي يوم الثامن من يونيو/حزيران ارتفع اجمالي عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا بنيران إسرائيلية على حدود غزة إلى 125، منذ بدء الاحتجاجات في 30 مارس/آذار، بينهم 60 استشهدوا في يوم واحد الشهر الماضي.

وأثار رد فعل إسرائيل على الاحتجاجات انتقادات دولية لاستخدامها قوة فتاكة ضد متظاهرين مدنيين لا يمثلون خطرا داهما.

ونظم فلسطينيون احتجاجات حاشدة على حدود قطاع غزة مع إسرائيل دعما لحق العودة للاجئين الذين أُجبروا على الفرار في حرب 1948، وأبناؤهم إلى ما بات إسرائيل الآن.

وأدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء استخدام إسرائيل للقوة المفرطة مع المدنيين الفلسطينيين وطلبت من الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش أن يوصي بوضع "آلية حماية دولية" للأراضي الفلسطينية المحتلة. ووصفت الولايات المتحدة القرار بالمنحاز.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
كلمات مفتاحية
قطاع غزة
فلسطين المحتلة
قنابل الغاز

اقرأ أيضا

Thumbnail
تسلسل زمني: مسار اليمن إلى الأزمة السياسية والحرب
Thumbnail
شاهد: استياء ببغداد إثر رفض مركز تجاري دخول أيتام في العيد

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم