الأراضي الفلسطينية المحتلة
الأحد 18 مارس 2018 09:57

شاهد: فلسطينيون يزرعون أشجار زيتون اقتلعها مستوطنون بالضفة

زرع ناشطون فلسطينيون أشجار زيتون في قرية بورين، شمالي الضفة الغربية المحتلة، بعد يومين من إقدام مستوطنين إسرائيليين على قطع عدد منها.

وأحيا الناشطون خلال الفعالية، ذكرى مقتل الناشطة الأمريكية راشيل كوري عام 2003، لدى محاولتها إيقاف جرافة عسكرية إسرائيلية كانت تقوم بهدم مبانٍ مدنية لفلسطينيين، في مدينة رفح بقطاع غزّة.

وقال سهيل السلمان، منسق اللجان الشعبية في حملة "مقاومة الجدار والاستيطان" (غير حكومية)، إن الناشطين زرعوا الأشجار في أراض مهددة بالمصادرة، بمحيط مدرسة قرية بورين، التي تتعرض باستمرار لاعتداءات المستوطنين.

من جهتها، قالت سيسوري هشني، وهي متضامنة أجنبية شاركت في الفعالية "نحن هنا لنقف مع الفلسطينيين، نحن هنا للتضامن ضد الاحتلال، والتضامن مع راشيل كوري".

وأضافت "هذا الاحتلال يجب أن ينتهي، والفلسطينيون يجب أن يأخذوا حقوقهم".

وتحاصر القرية مستوطنات "براخا"، و"أروسي"، و"يستهار"، بالإضافة إلى عدد من الحواجز العسكرية، وتتعرض باستمرار لاقتحامات من قبل المستوطنين الإسرائيليين.

المصدر
الأناضول
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مستوطنون إسرائيليون
الاحتلال الإسرائيلي
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