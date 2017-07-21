الجمعة 21 يوليو 2017 13:40
شاهد: فلسطينيون يتحدون قوات الاحتلال الإسرائيلي بهتاف "الله أكبر"
احتشد فلسطينيون في عدد من المواقع القريبة من أسوار البلدة القديمة في مدينة القدس، لأداء صلاة الجمعة، بعد منعهم من العبور إلى البلدة القديمة.
وهتف عشرات الشبان "الله أكبر"، ردا على منعهم من المرور عبر حاجز شرطي، فردت الشرطة بإطلاق قنابل الصوت عليهم.
وتمنع الشرطة الإسرائيلية على عدة حواجز أقامتها في شوارع القدس، الفلسطينيين دون سن الخمسين عاما من الوصول إلى داخل البلدة القديمة.
المصدر
الجزيرة مباشر
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