شهر الغفران
الخميس 31 مايو 2018 22:24

شاهد: فلسطينية تمزج البرمجة والتطريز لتبدع فوانيس رمضان

جمعت ناريمان أبو عبيد، التي تدرس هندسة الكومبيوتر، بين دراستها وبين حبها للتطريز من أجل إبداع منتجات خشبية مميزة خاصة فوانيس شهر رمضان.

وبدأت ناريمان تعلم التطريز قبل سبع سنوات تقريبا، وبدأت تطرز على الخشب منذ ثلاث سنوات.

وتقول ناريمان أبو عبيد، وهي من دير البلح في قطاع غزة، إنها فكرت في الاستفادة من دراستها لهندسة الكمبيوتر والتطريز عبر استخدام برامج لعمل نماذج لما ترغب في تطريزه.

ولأنها تدرس هندسة الكمبيوتر فإن ناريمان لم تستطع دائما تحمل ضغط العمل مع الدراسة، فاستعانت بأربع فتيات لمساعدتها في مشروعها الصغير الذي يساعدها فيه أشقاؤها دائما.

وتضع ناريمان منتجاتها على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، ولها نحو 6900 متابع على صفحتها في موقع انستغرام وحده.

وبالإضافة إلى فوانيس رمضان تشمل منتجات ناريمان لوحات مُطرزة وأثوابا. وتبيع الفانوس الذي على شكل سلسلة مفاتيح بما يوازي نحو 1.4 دولار، فيما قد يصل ثمن الثوب المطرز إلى نحو420 دولارا.

وتحلم الفتاة الفلسطينية بأن يكون لها معرضها الخاص الذي يتسنى لها أن تعرض فيه إبداعاتها وأن تسهم في المحافظة على التراث الفلسطيني.

المصدر
رويترز
كلمات مفتاحية
شهر رمضان
قطاع غزة
فانوس رمضان
تطريز
برمجة كومبيوتر

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