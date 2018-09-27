الخميس 27 سبتمبر 2018 18:45
شاهد: فقمة تصفع شخصا وسط البحر
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لفقمة وهي تضرب شخصا على وجهه باستخدام أخطبوط.
ويظهر المقطع عددا من الأشخاص وهم يتنزهون بالقوارب في أحد شواطئ نيوزيلندا.
وفجأة قفزت فقمة من داخل المياه وبدا وكأنها تصفع أحد الأشخاص، لكن الإعادة البطيئة أوضحت أن الفقمة كانت تحمل أخطبوطا في فمها وقامت بضرب الرجل بالأخطبوط قبل أن تغوص في المياه مرة أخرى.
وقال تايو ماسودا، الذي نشر المقطع، إنهم كانوا يتنزهون بعد الغداء ولاحظوا أعدادا من الفقمة وهي تقترب منهم. لكنهم تفاجأوا بالموقف.
المصدر
رويترز