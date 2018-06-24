الأحد 24 يونيو 2018 09:08
شاهد: فطيرة لحم تزن 26 كيلو بالمجان لمشجعي المونديال
وجهت الدعوة لمشجعي بطولة كأس العالم لكرة القدم لتذوق فطيرة لحم ضخمة تم طهيها بمدينة قازان الروسية.
ويبلغ قطر هذه الفطيرة 118 سنتيمترًا ووزنها 26 كيلوغرامًا وتم طهيها، السبت، في قازان ضمن الاحتفالات التقليدية بعطلة الصيف.
واستخدم المطعم الذي طهى هذه الفطيرة 10 كيلوغرامات من لحم البقر الحلال حيث أن هذه المنطقة مسلمة، و16 كيلوغرامًا من العجين و250 لترًا من زيت الطهي واحتاج المطعم إلى 3 أسابيع لتجهيز هذه الفطيرة.
وقام المسؤولون المحليون بالتأكد من حجم الفطيرة ووزنها قبل تقديم قطع منها مجانًا للزوار.
المصدر
أسوشيتد برس
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