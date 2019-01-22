شاهد: فشل محاولة اختطاف طائرة ركاب روسية

لحظة اعتقال الراكب من على متن الطائرة وسائل إعلام روسية

قال محققون روس إن سلطات إنفاذ القانون ألقت القبض على راكب على متن طائرة كانت في طريقها إلى موسكو قادمة من سيبيريا بعد أن أجبر قائدها على تغيير مسارها لتهبط في خانتي مانسيسك.

التفاصيل: المحققون أضافوا أن الراكب حاول اقتحام قمرة القيادة خلال الرحلة وطالب بتغيير مسارها مشيرين إلى أنه كان مخمورا.

مسؤولو أمن روس قالوا إن طائرة ركاب كانت متجهة من سيبيريا إلى موسكو اضطرت للهبوط في مدينة خانتي مانسيسك اليوم الثلاثاء بعد أن طلب أحد الركاب تغيير مسارها.

هناك تقارير متضاربة عن الراكب فقالت بعض وكالات الأنباء الروسية إن الشرطة ألقت القبض عليه عند هبوط الطائرة فيما ذكرت وكالات أخرى إنه ما زال في الطائرة ونجح في السيطرة عليها.

الطائرة تابعة للخطوط الجوية الروسية (إيروفلوت) وهي من طراز إس.يو 1515 أقلعت من مدينة سورجوت في طريقها إلى موسكو.

اللجنة الروسية لمكافحة الإرهاب قالت إن قائد الطائرة قرر الهبوط في مطار مدينة خانتي مانسيسك في سيبيريا بعد أن طلب الراكب ذلك.

متحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية أعلنت أنه تم إلقاء القبض على الشخص الذي حاول اختطاف طائرة ركاب في وقت سابق اليوم الثلاثاء.

وكالة أنباء "تاس" الروسية نقلت عن المتحدثة سفيتلانا بيترينكو القول: "تم توقيف الرجل"، وكشفت عن أنه ثمل. وكالة انترفاكس الروسية للأنباء قالت في وقت سابق نقلا عن مصادر ملاحية إن الرجل طلب تحويل مسار طائرة الركاب إلى أفغانستان.

المحققون أفادوا في بيان "بعد أن هدد بأنه يحمل سلاحا، حاول اقتحام قمرة القيادة خلال الرحلة وطالب بتغيير مسار الطائرة".

وسائل الإعلام الرسمية الروسية نشرت فيديو صوره أحد الركاب على ما يبدو، يظهر الرجل أثناء اعتقاله من جانب رجال مسلحين ملثمين داخل الطائرة.

شركة ايروفلوت " أكدت عدم تعرض أي من الركاب أو الطاقم لأذى" وبأنها أرسلت طائرة لنقل الركاب إلى موسكو.

صورة نشرتها وسائل الإعلام الروسية للمشتبه به في محاولة اختطاف الطائرة