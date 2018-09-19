الولايات المتحدة
الأربعاء 19 سبتمبر 2018 23:29

شاهد: فريق مفرقعات يحقق في تهديد محتمل قرب طائرة ترمب

قالت وسائل إعلام أمريكية محلية إنه جرى استدعاء فريق مفرقعات إلى قاعدة عسكرية في ولاية ماريلاند قبل ساعة من وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لها.
ما الذي حدث؟
  • امرأة قادت سيارتها إلى مدخل القاعدة وزعمت أنها محملة بمتفجرات.
  • شوهد أفراد فريق إبطال مفعول المفرقعات في القوات الجوية عند مدخل قاعدة أندروز حيث أمضوا نحو ساعة في فحص المركبات باستخدام إنسان آلي قبل أن يقرروا أنه كان تهديدا زائفا.
  • شوهدت شاحنة تسحب السيارة المشتبه بها، وكانت طائرة الرئاسة داخل القاعدة في ذلك الحين.
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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الولايات المتحدة
دونالد ترمب
فريق مفرقعات
طائرة ترمب
قاعدة عسكرية
ولاية ميرلاند

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