رياضات غريبة
الثلاثاء 3 أبريل 2018 22:30

شاهد: فريق ساكسونيا الألماني يفوز ببطولة العالم في لعب "البلي"

توّج فريق ساكسونياغلوب سنايبرز الألماني بلقب بطولة العالم للكريات الزجاجية (أو البلي) بعد تغلبه على منافسه جونسون جيتس الإنجليزي في المباراة النهائية للبطولة.

وشارك في نسخة هذا العام من البطولة فرق من إنجلترا وألمانيا والولايات المتحدة. ويتكون كل فريق مشارك من ستة لاعبين.

وبدأت مقاطعة ساسيكس البريطانية استضافة هذه البطولة سنويا منذ بدايات الثلاثينات من القرن العشرين.

وفيما يتعلق بتاريخ هذه البطولة تقول الحكايات الشعبية الإنجليزية إنّ رجلين في القرن السادس عشر خلال حكم الملكة إليزابيث الأولى تنافسا على حب امرأة وقررا حسم الأمر بخوض مباراة في لعبة "البلي".

ومرت مئات السنين على هذه الحكاية، لكن المقاطعة قررت إحياء هذا النوع من المنافسات وتنظم بطولتي بريطانيا والعالم "للبلي" كل عام منذ عام 1932.

وأقيمت البطولة وسط أجواء مثيرة، بداية من الطقس ومرورا بإقامة المباراة النهائية تحت جنح الظلام تقريبا وتمت الاستعانة بسيارة لإضاءة أرض الملعب بأنوارها الساطعة، ونهاية بسرقة كأس البطولة والميداليات.

وتمت استعادة الكأس والميداليات ليتسلمها فريق ساكسونيا غلوب سنايبرز الألماني الذي تغلب على نظيره البريطاني حامل اللقب جونسون جيتس.

المصدر
أسوشيتد برس
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بطولة العالم للبلي
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ألمانيا
إنجلترا

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