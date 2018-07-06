كأس العالم 2018
الجمعة 6 يوليو 2018 20:27

شاهد: فرنسا تفوز على أوروغواي وتصعد إلى نصف نهائي كأس العالم

رويترز
تأهلت فرنسا إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم بعد تغلبها على أورغواي بهدفين مقابل لا شيء في أولى مباريات دور الثمانية للبطولة.

أحرز رفائيل فاران هدف فرنسا الأول من ضربة رأس رائعة في الدقيقة 40 عندما تخلص من الرقابة ليحول تمريرة عرضية من ركلة حرة نفذها أنطوان غريزمان برأسه في الشباك.

وأضاف غريزمان الهدف الثاني إثر خطأ فادح من حارس أورغواي فرناندو موسليرا عندما حاول التصدي لتسديدة غريزمان من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 61 لتصطدم الكرة بيده وتسكن شباكه بغرابة شديدة.

دخلت أورغواي المباراة lk دون مهاجمها المؤثر إدينسون كافاني، الذي يعاني من إصابة في الساق، وحل محله كريستيان ستواني في التشكيلة الأساسية وكان مجهوده في الهجوم ملحوظا.

وجاءت المباراة متوسطة وأهدر كيليان مبابي، الذي تألق في مباراة الأرجنتين، فرصة جيدة لافتتاح التسجيل بعد ربع ساعة من البداية.

كما تألق حارس فرنسا هوغو لوريس لينقذ مرماه من ضربة رأس مارتن كاسيريس بعد هدف فرنسا الأول. وسنحت فرصة لدييغو غودين قائد أورغواي ليضع الكرة في الشباك لكن تسديدته من متابعة فرصة كاسيريس ذهبت بعيدا عن المرمى.

وستلعب فرنسا، بطل العالم 1998، مع الفائز من ثاني مباريات دور الثمانية في وقت لاحق بين البرازيل وبلجيكا.

المصدر
رويترز
كلمات مفتاحية
كأس العالم 2018
فرنسا
نصف النهائي
أوروغواي
أنطوان غريزمان
رفائيل فاران

اقرأ أيضا

Thumbnail
الأردن يقول إن الأولوية لعودة النازحين في جنوب سوريا
Thumbnail
استسلام المعارضة في جنوب سوريا والجيش السوري يسيطر على معبر مع الأردن

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم