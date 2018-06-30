كأس العالم 2018
السبت 30 يونيو 2018 20:52

شاهد: فرنسا تطيح بالأرجنتين من دور 16 في لقاء مثير

سجل الصاعد كيليان مبابي هدفين خلال أربع دقائق ليقود فرنسا للفوز 4-3 على الأرجنتين والتأهل لدور الثمانية بكأس العالم لكرة القدم بينما ودع ليونيل ميسي البطولة اليوم (السبت).

وأحرز اللاعب الموهوب فائق السرعة البالغ عمره 19 عاما الهدف الثالث لفرنسا في الدقيقة 64 ثم أكمل الرباعية بعدها بأربع دقائق معوضا تأخر فريقه 2-1 لتنتظر فرنسا مواجهة منتخب أورغواي أو البرتغال اللذين يلتقيان في وقت لاحق اليوم.

ورغم أن مبابي كان اللاعب الأكثر تأثيرا في اللقاء سجل مواطنه بنجامين بافارد والأرجنتيني أنخيل دي ماريا أجمل هدفين من تسديدتين رائعين من خارج منطقة الجزاء.

وأصبح مبابي أول لاعب صاعد يسجل ثنائية في مباراة بكأس العالم منذ أسطورة البرازيل بيليه عندما سجل هدفين في نهائي 1958 وتسبب اللاعب الفرنسي في عدم وصول الأرجنتين لدور الثمانية لأول مرة منذ 2002.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
كلمات مفتاحية
كأس العالم 2018
فرنسا
الأرجنتين
كيليان مبابي

اقرأ أيضا

Thumbnail
ابنة رفسنجاني تشكك في أسباب وفاة والدها
Thumbnail
صحيفة "الحياة" تغلق أبوابها في بيروت بعد عقود على انطلاقها

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم