مسابقات
الاثنين 15 يناير 2018 21:37

شاهد: فرسان من العصور الوسطى يتنافسون في ساو باولو البرازيلية

تحولت إحدى الساحات في مدينة كامبيناس بولاية ساو باولو البرازيلية إلى ساحة لمسابقة من العصور الوسطى حيث تبارز المتنافسون بالسيوف.

وهذه المسابقة جزء من منافسات مسابقة محلية تابعة للجمعية العالمية لقتال العصور الوسطى التاريخي والتي تسعى لإحياء رياضة المبارزة بالسيوف في العصر الحديث.

وتنافس الفرسان البرازيليون المسلحون بدروع ثقيلة من أجل التأهل لمسابقة "معركة الأمم" التي تقام في إيطاليا هذا العام.

ومعركة الأمم هي مسابقة عالمية تنظمها الجمعية وتشارك فيها دول بينها استراليا وألمانيا وكندا.

المصدر
رويترز (578501
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