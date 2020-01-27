الصراع في سوريا
الاثنين 27 يناير 2020 22:41

شاهد: فرار يدمي القلب لسوريين خائفين من قصف النظام

أظهرت لقطات تلفزيونية عمليات نزوح تدمي القلب لسوريين فارين من قصف قوات النظام السوري وروسيا لقرى وبلدات في ريفي إدلب الجنوبي والشرقي وخوفاً من مخاطر تقدم قوات النظام السوري برياً.

وهاجم ناشطون النظام السوري وروسيا واصفين الهجوم الروسي السوري على إدلب بأنه "قيامة"، لهول المشاهد التي مرت على إدلب اليوم ونزوح الآلاف من المدنيين نحو المجهول.

كما أظهرت صور جوية ومقاطع فيديو أعدادا كبيرة من سيارات النازحين أثناء هروبهم من القصف.

وقالت منظمة منسقو الاستجابة في سوريا إن الآلاف من النازحين توافدوا على مناطق أريحا وسراقب وخان السبل بريف إدلب باتجاه المخيمات الحدودية مع تركيا.

المصدر
الجزيرة مباشر
كلمات مفتاحية
سوريا
ريف إدلب الجنوبي
القصف السوري

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد: عجوز سعودية تشكو هدم منزلها والتهجير في مكة
Thumbnail
ترمب: خطة القرن ترضي الإسرائيليين ولن يقبلها الفلسطينيون "في البداية"

الأكثر قراءة

  1. شاهد: عجوز سعودية تشكو هدم منزلها والتهجير في مكة
  2. ترمب: خطة القرن ترضي الإسرائيليين ولن يقبلها الفلسطينيون "في البداية"
  3. شاهد: فرار يدمي القلب لسوريين خائفين من قصف النظام
  4. آخر ما كتبته المدونة التونسية لينا بن مهني قبل وفاتها
  5. كاتبة سعودية تثير جدلا بمقال يدعو للعلمانية