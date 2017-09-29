إندونيسيا
الجمعة 29 سبتمبر 2017 13:22

شاهد: فرار نحو 135 ألفا من ثورة بركان جبل أغونغ في إندونيسيا

قال مسؤولون إن نحو 135 ألف شخص في جزيرة بالي الإندونيسية فروا إلى ملاجئ ومراكز إيواء مؤقتة بعد تحذيرات من أن بركان جبل أغونغ قد يثور في أي وقت.

ورفعت السلطات درجة التحذير إلى أعلى مستوى الأسبوع الماضي بعد أن نفث البركان دخانا أبيض وسبب هزات أرضية في المنطقة.

ومنذ ذلك الحين فر عشرات الألوف من منازلهم الواقعة تحت فوهة البركان.

ووفرت السلطات مأوى للنازحين في خيام وصالات رياضية بالمدارس وفي مبان حكومية في قرى مجاورة.

وهناك وفرة في مخزونات المواد الغذائية والمياه والأدوية والإمدادات الأخرى، لكن النازحين يخشون أن يطول انتظارهم على نحو يفسد حياتهم.

وقال أحد المزارعين إنه قلق من أن تدمر حمم البركان منزله ومزرعته.

وذكر جوستي جيجي أستانا (40 عاما): "إذا انهار منزلي، لا أعرف كيف يمكن أن أبدأ حياتي من جديد. لا أعرف أين سينام أولادي. كل ما أملكه هو الدعاء".

وأشار المسؤولون إلى وجود نحو 30 ألفا من رؤوس الماشية في المنطقة المعرضة للخطر حول البركان وقالوا إنه يجري العمل على نقلها لأنها تمثل مصدر دخل مهما للعديد من السكان.

وقتل أكثر من ألف شخص في آخر ثورات بركان جبل أغونغ عام 1963.

وتضم إندونيسيا نحو 130 بركانا نشطا وهو ما يزيد عن أية دولة أخرى.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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فرار الآلاف
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هزات أرضية

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