حوادث
الخميس 8 يونيو 2017 15:52

شاهد: فرار خنازير على طريق سريع في اليابان

تعطل طريق سريع في اليابان لساعات بعدما فر 19 خنزيرا من شاحنة كانت تنقلهم، لكنها اصطدمت بسيارة كانت متوقفة على جانب الطريق.

ومن بين 37 خنزيرا كانت الشاحنة تنقلهم فر 19 منهم ما أدى إلى توقف حركة المرور طوال نحو 5 ساعات ونصف بينما كانت الشرطة تحاول الإمساك بهم من جديد.

وقالت وسائل إعلام يابانية إن أيا من الخنازير لم يتضرر في الحادث أو أثناء عملية جمعهم من جديد.

لكن حياة الخنازير لم تطل كثيرا حيث كانوا في طريقهم من المزرعة إلى الجزار!

المصدر
رويترز
كلمات مفتاحية
اليابان
خنازير
حادث
طريق سريع

اقرأ أيضا

Thumbnail
الصين تستخدم تكنولوجيا متطورة لمراقبة الامتحانات
Thumbnail
شاهد: السعودية تخسر أمام أستراليا في تصفيات كأس العالم

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  2. شاهد: هل توافق أنها أصعب التمريرات في تاريخ كرة القدم؟
  3. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: 25 مليون مشاهدة لأب ينوم ابنته بطريقة غريبة