الخميس 8 يونيو 2017 15:52
شاهد: فرار خنازير على طريق سريع في اليابان
تعطل طريق سريع في اليابان لساعات بعدما فر 19 خنزيرا من شاحنة كانت تنقلهم، لكنها اصطدمت بسيارة كانت متوقفة على جانب الطريق.
ومن بين 37 خنزيرا كانت الشاحنة تنقلهم فر 19 منهم ما أدى إلى توقف حركة المرور طوال نحو 5 ساعات ونصف بينما كانت الشرطة تحاول الإمساك بهم من جديد.
وقالت وسائل إعلام يابانية إن أيا من الخنازير لم يتضرر في الحادث أو أثناء عملية جمعهم من جديد.
لكن حياة الخنازير لم تطل كثيرا حيث كانوا في طريقهم من المزرعة إلى الجزار!
المصدر
رويترز